Turismo Carretera: Marcos Di Palma criticó el ingreso de Toyota y realizó un esperado anuncio

La noticia del ingreso de Toyota al Turismo Carretera generó una fuerte polémica. Algunos se mostraron a favor de la renovación y otros entienden que la tradición no debe modificarse. Muchos hablaron durante los últimos días al respecto y este sábado fue el turno de Marcos Di Palma quien realizó una fuerte crítica a la ACTC y pidió que le consulten a la gente sobre el tema.

En diálogo con el sitio Carburando, el arrecifeño expresó: "¿Yo soy el presidente de Toyota y puedo decir quiero entrar y me dejan entrar? Ah, yo pensé que decidía el público. Yo creo que el TC tiene que empezar a preguntarle más al público y menos a los presidentes, porque el presidente de Toyota un día no está más, el presidente de la ACTC un día tampoco no está más".

"Entonces vos no podés dirigir una nación o una categoría como se te cante. Lo que tendrían que hacer es agarrar una o varias carreras, poner en la entrada una urna y que la gente vote si quiere o no que entre Toyota porque al fin y al cabo creo que la categoría es de la gente o me equivoco", agregó.

Y continuó: "Con eso no quiero decir que se haga lo que quiera la gente, pero al menos tener un panorama más abierto de lo que quiere la gente. A mí por ejemplo no me gustaría ver un Camry con un Falcon, más allá de que ahora todos los chasis son iguales. Por qué una vez por todas no dejamos participar al público que es el que tiene que estar del otro lado del alambrado".

Para cerrar, además, expresó que se plantea volver a la actividad el próximo año: "Yo pensé en volver. Ya en el 2019 pensé para este año volver, pero la pandemia lo complicó. Hay que ver como está el TC y ver que puedo hacer. Yo soy popular, te guste o no, te la tenés que bancar, después vemos en que podemos correr".