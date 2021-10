La noticia sobre el Maestro Tabárez que sacude el fútbol uruguayo

Dos derrotas, ambas por goleada, y un empate. Ese fue el saldo de la Selección uruguaya en la triple fecha de Eliminatorias que concluyó el pasado jueves. Por esos pésimos resultados la Celeste perdió bastante terreno, aunque se mantiene en puesto de Repechaje. Sin embargo, la paciencia se empieza a terminar y podrían haber noticias sobre el futuro de Óscar Tabárez.

"Me hago cargo. Soy el total responsable de esta derrota. Habrá que buscar variantes. No sé si alarma es la palabra, pero por supuesto que estamos preocupados. No estamos bien, pero nadie tira la toalla. Lo que arregla las cosas son los resultados y para eso vamos a trabajar", dijo el "Maestro" tras la dura derrota con Brasil, dejando en claro que quiere seguir.

Si bien no está confirmado, lo cierto es que Uruguay está a un paso de quedarse sin entrenador. Según informaron medios charrúas, los directivos advirtieron que hubo un "divorcio en comunicación y motivación" y que se generó un impacto negativo al no ver "un mensaje fuerte" del cuerpo técnico a los futbolistas puertas adentro.

Los diarios Ovación y El Observador informaron que los directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) mantuvieron reuniones en las últimas horas y tendrían tomada la decisión de contratar un nuevo entrenador. Los candidatos serían Diego Aguirre, que dirigió San Lorenzo años atrás, y Fabián Coito.