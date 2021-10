La cruda advertencia de Berizzo a horas de jugar con Bolivia en La Paz

El entrenador de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, advirtió hoy que no tiene "problemas" en irse a su casa y dejar el equipo tras las duras críticas de la prensa y de los hinchas por el mal momento en las Eliminatorias Sudamericanas, que lo tienen afuera de la clasificación para Qatar 2022.

"No tengo problema en irme a mi casa, no quiero que me paguen. Ningún problema con mi contrato, sabré qué hacer en su momento, la Federación no me debe nada, no tengo cláusula de salida. No tienen que pagarme nada por despedirme, el problema es confiar en Paraguay, confiar en nosotros, no auto destruirnos. Ningún problema tengo para irme a casa. Lo económico aquí no importa", dijo.

Y agregó: "El problema no soy yo. Que uno se sienta paraguayo y confíe en la Selección. El problema es a veces la energía que nos rodea, porque hay frustración de dos mundiales, pero pensando en negativo no vamos a cambiar nada". Paraguay tiene 12 puntos, está afuera de la zona clasificatoria y mañana se jugará una parada complicada contra Bolivia (9) en la altura de La Paz, a las 17.30.

"Tenemos que pelear como pelean en todo el mundo, apoyando a un grupo de jugadores que dejan la vida por la Selección. Quiero que Paraguay vaya a Qatar conmigo o sin mi", finalizó.