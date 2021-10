Sin pelos en la lengua, Ronald Koeman habló sobre su futuro en Barcelona y destrozó a Joan Laporta

Ronald Koeman explicó en la conferencia de prensa que brindó hoy, previa al cruce con el Atlético de Madrid, que desde el Barcelona no le han dicho "nada" sobre su futuro.

"Me he enterado que esta mañana el presidente (Joan Laporta) estuvo aquí (en la Ciutat Esportiva Joan Gamper), pero no lo he visto. Una vez más, a mí no me han dicho nada. Pero tengo orejas y tengo ojos y ya sé que se filtran muchas cosas y algo debe ser verdad", añadió sobre el hecho de que se hable sobre sus posibles sustitutos en el banco. Además, ante la pregunta sobre su relación con Laporta respondió que "sinceramente podría estar mejor".

"Estoy harto de defenderme a mí mismo. La gente que sabe, puede analizar perfectamente la situación del equipo y del club, he asumido cambios por parte del club. Me gustaría algún día hablar bien de lo que yo pienso", dijo Koeman.

A pesar de la tensión que está viviendo estas últimas semanas, el técnico empezó la rueda de prensa sonriendo y recordando una frase que dijo Louis Van Gaal como entrenador del Barça, la cual empezaba con un "amigos de la prensa". Un periodista le puntualizó que la misma terminaba con un "yo me voy", a lo que siguiéndole la broma Koeman respondió: "Yo me quedo todavía".

Otras contundentes frases de Koeman en conferencia de prensa

"Yo no soy lo más importante sino el equipo. Estoy aquí por amor al club, vine en una situación muy complicada y parece más complicada que el primer día. Todo el mundo tiene su opinión pero a mí sólo me interesan los jugadores y preparar el partido".

"No sé si otro entrenador podría sacar más partido. Hay muchos jóvenes. Se habla mucho del sistema y es porque hay otros jugadores disponibles. No hay extremos. El trabajo del entrenador es hacerlo con los jugadores que hay. Si tuviera la bolsa de dinero, tendría a Messi aquí y tendría otros jugadores para dominar y presionar. Si tienes un extremo a pierna izquierda, se prepara un partido con lo que hay. Si recuperamos atacantes, podemos tener una plantilla fuerte y los jóvenes piden terreno y merecen tener estas oportunidades".

"El mejor momento del ciclo fue la firma. El peor fue la marcha de Messi".