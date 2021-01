Terror en la NBA: amenazaron de muerte a LeBron James

Un usuario de Instagram tuvo un repudiable accionar en las últimas horas, cuando decidió amenazar públicamente de muerte a LeBron James.

La publicación dirigida a la estrella de Los Ángeles Lakers mostró una imagen de un arma acompañada de un texto que relataba el plan para llevar a cabo su idea.

"El jueves 19 de febrero iré al partido entre Nets vs Lakers. Cogeré esta pistola que se muestra en la imagen y dispararé a @kingjames en la cabeza durante un tiempo muerto. Has sido advertido @kingjames", se lee en el posteo que luego fue eliminado.

Pese a lo tenebroso que suena todo, pareciera haber sido una "broma" horrible y que claramente constituye un delito.

El responsable de la amenaza publicó otro mensaje desde la misma cuenta en el que se disculpa al notar la dimensión de sus actos.

"Me gustaría disculparme públicamente por amenazar a LeBron COMO UNA BROMA. Me he dado cuenta de que cosas como estas no son bromas y pueden tomarse muy en serio. Tengo más de 500 respuestas después de convertirme en privado porque alguien lo publicó en Twitter. Todos pueden odiarme todo lo que quieran, pero realmente me disculpo y si pudiera retroceder en el tiempo y pensar antes de publicar algo así, lo haría ", sentenció.