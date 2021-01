Diego Jr. rompió el silencio y apuntó contra todos por la herencia de su padre

Diego Jr. no pudo estar presente en el funeral de su padre debido a que estaba internado en Italia. Ahora finalmente podrá tener su tan ansiada despedida, al mismo tiempo que aprovechará para limar detalles de la herencia.

En diálogo con Il Mattino, el exfutbolista explicó que "el objetivo principal del viaje es despedirme de papá y darle un beso ya que no estuve presente en su funeral".

Con respecto a la herencia, tema controversial y protagonista desde la muerte de Maradona el pasado 25 de noviembre, Diego Jr. aseguró: “Tengo un abogado en Argentina, Luis Enrique Rey, con quien hablo hasta cinco veces al día. Tengo plena confianza en él y es el único que lleva mi situación desde un punto de vista legal. Me ha sorprendido, sinceramente, que el abogado Morla haya declarado que sólo tres coches forman parte de la herencia de mi padre. Hay muchos lados oscuros. Quiero verlo todo claro”.

"Papá tenía un poco de melancolía, cualquiera que lo conocía lo sabe bien. A veces en broma, a veces de una manera más seria, nos hablaba de la muerte. Y siempre decía que nos dejaría todo a los niños. Siempre me repitió: ‘Todo lo que hago es por ustedes y sus familias, para que puedan vivir bien y no tengan que conocer la pobreza’”, agregó con emoción.

“Estoy tranquilo porque nadie puede burlarse de la ley. Lo que no justifico es el inexplicable silencio: ¿parece posible que papá solo tuviera tres autos? Aclarar sería de gran ayuda para todos. Especular sobre chismes, herencias y pseudo riñas es lo último que papá hubiera querido”, continuó. Y agregó sobre Matías Morla, abogado de Maradona, en particular: “Se niega a transferir documentos administrativos, no ha entregado datos ni informes de ningún tipo y no ha presentado las cuentas. Extraño”.

Por último, con respecto a sus hermanas/os, Dalma, Giannina, Jana y Dieguito Fernando, afirmó que no están "en guerra" y que “es un deber de nuestra parte poner fin a este lío”. Finalmente, sentenció que buscará “hacer un balance de la situación con sus hermanos y conocer la verdad”.