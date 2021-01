Otra vez cambió formato: así se jugará el próximo torneo

El calendario de actividades sigue tan apretado que casi que el último campeón no tuvo tiempo de festejar. Es que ya se comienzan a ultimar detalles para dar comienzo a una nueva edición del campeonato argentino.

El sorteo del fixture, para conocer los cruces, se realizará el miércoles 3 de febrero a las 19 desde el Hotel Hilton. El comienzo del campeonato está estipulado para el 12 de febrero.

La competencia tendrá un formato similar al Torneo de Transición de 2016: los clubes se dividirán en dos zonas de 13 y jugarán 13 partidos, 12 contra los de su mismo grupo y un clásico interzonal.

Después de esa primera fase de dos zonas, llegará el momento de la eliminación directa. Los cuatro primeros se enfrentarán por el título de manera cruzada: 1° de la zona A vs. 4° de la B, 2° de la A vs. 3° de la B, 3° de la A vs. 2° de la B y 4° de la A vs. 1° de la B, todos a un partido y en cancha neutral. La idea es finalizar el certamen el 30 de mayo, antes de la Copa América.

El ascenso que falta

Estudiantes de Río Cuarto no pudo con Sarmiento de Junín por el primer ascenso, pero ahora tiene revancha: volverá a jugar una final para subir a la máxima categoría, esta vez ante Platense que viene de eliminar a Atlético de Rafaela.