Indignación por los dichos misóginos de Horacio Pagani

En Bendita, programa televisivo donde se desempeña como panelista, Horacio Pagani volvió a ser foco de atención tras asegurar que "el fútbol femenino no existe".

El periodista despertó la indignación de muchas mujeres al asegurar que “el fútbol femenino no existe ahora, ¿te imaginás lo que era antes? Le faltan 30 ó 40 años para desarrollarse, ¿no viste la final, 7-0? ¿Vos viste cómo jugaban? Todavía le falta mucho”, en relación a la final superclásica en la que Boca goleó a River.

No es la primera vez que Pagani apunta contra las mujeres deportistas. “Hay mujeres que tienen idea en general, pero no llegan a comprometerse con el fútbol como el hombre. Además, ya es difícil explicarle a un hombre qué es un offside, mucho más a una mujer, ¡no van a aprender nunca!”, había manifestado en la revista Mía en 2010, y agregó: “Son compañeras en silencio, ceban mate, mantienen lleno el vaso de lo que estamos tomando”, o “se pueden ir”.

Otro deporte que fue apuntado por el periodista fue el boxeo. "Me parece que el boxeo femenino es antinatural. Va a necesitar adaptación. Tengo libertad para decirlo porque soy de otro tiempo”, sostuvo en 2019. Y agregó al respecto en el programa de Mirtha Legrand: "Hace cuarenta años que escribo de boxeo, pero nunca hice una sola línea sobre boxeo femenino. No me gusta, porque me da la sensación que las mujeres compiten para ser lindas y no para desfigurarse”.