Roger Martínez marcó, apuntó contra sus críticos y le dejó un mensaje a Solari

En medio de los rumores de una posible salida del equipo y rodeado de críticas, Roger Martínez terminó siendo clave para el triunfo del América ante Juárez, ya que ingresó en el segundo tiempo y marcó el gol que sentenció la victoria por 2 a 0 en el estadio Azteca.

Luego del encuentro, el delantero colombiano tuvo contacto con la prensa y aprovechó para disparar contra sus críticos, a la vez que dejó un mensaje para el entrenador del equipo, Santiago Solari.

"Independientemente de todo, quiero jugar, disfrutar en la cancha, ser feliz porque es lo que todo futbolista quiere, a veces no te dan las oportunidades que necesitas o mucha gente piensa que no doy lo mejor en la cancha, pienso que las veces que me ha tocado jugar ha sido así", dijo Roger Martínez luego del partido.

Además, agregó que "lo único que puedo responder es que quiero ser feliz, quiero jugar, es lo que me gusta, es lo que sé hacer y es lo único, en la cancha siempre trato de dar lo mejor. Una felicidad muy grande después de todo lo que he pasado, un gol y que ayuda al equipo”, dejándole en claro al DT que quiere más minutos en cancha.

Luego, el colombiano negó haberse quitado presión tras el gol: "No, sinceramente no, pienso que estar en este club es algo muy bonito, siempre va a haber presión, siempre te van a exigir que des más, pero siempre me dan ganas de jugar y dar lo mejor porque por ahí se dicen muchas cosas y eso me da fuerzas para querer jugar, ser feliz y disfrutar de esto que es tan bonito como el futbol”.

Finalmente, sobre los rumores de su salida, insistió con que "yo quiero jugar y ser feliz, si me toca estar acá daré lo mejor y si no se lo dejo a Dios que es el que sabrá y decidirá, pero tengo mi cabeza acá”, cerró.