¿Vuelve el público a las canchas del fútbol argentino?

El próximo gran desafío de la AFA y de todos los clubes del fútbol argentino apunta al regreso de los hinchas a las tribunas. Tras pararse la actividad en marzo por la pandemia de coronavirus, el regreso de los torneos luego de varios meses fue a puertas cerradas por cuestiones sanitarias, y así se viene jugando en todas las categorías.

Aunque no es una prioridad, en los pasillos de la calle Viamonte ya se habla del tema y piensan en el desarrollo de un plan para que los hinchas puedan regresar a las canchas, sobre todo en un momento sensible en el que la pandemia no retrocede y los casos siguen aumentando.

En primer lugar, el ingreso sólo estará permitido a los socios, pero no a todos porque los estadios se abrirían con capacidad reducida. Así, para determinar quiénes pueden entrar, cada club armaría un ránking para darle prioridad a los que estén al día con la cuota y los que más presencia hayan tenido para luego hacer un sorteo.

La idea sería que cada estadio permita alrededor de un 10 por ciento de su capacidad. Así, por ejemplo, en un estadio para 50.000 personas podría entrar un máximo de 5.000 para garantizar la distancia social, beneficiada además por el hecho de estar al aire libre.

No se descarta que los asistentes deban firmar una declaración jurada antes de asistir a cada partido en la que informen si han tenido síntomas relacionados con el coronavirus o si ya cursaron la enfermedad. Además, se tomaría la temperatura en el ingreso y el uso de tapabocas será obligatorio.

Lo que más preocupa es el comportamiento de la gente. Es que, más allá de todos los protocolos que se puedan organizar, mantener la distancia social será responsabilidad exclusiva del público, y ya son incontables los casos de personas que no respetan la distancia ni usan debidamente el tapabocas, como se ha podido ver este verano sobre todo en los polos turísticos.

Por ahora es sólo una idea que está en el aire y habrá que plasmarla en el papel para solicitar la autorización pertinente al Ministerio de Salud de la Nación, quien será el que tenga la última palabra.