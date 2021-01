Otro gigante europeo va a la carga por Raúl Jiménez

Pese a estar inactivo y no conocer con precisión cuándo regresará a las canchas tras fracturarse el cráneo a fines de noviembre pasado, el delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez, sigue siendo uno de los más codiciados del Viejo Continente y otro club importante está detrás de sus pasos.

Jiménez cerró una gran temporada 2019/20 y a fuerza de goles logró que clubes de la talla de la Juventus o el Barcelona posaran sus ojos sobre él, y ahora se sumó el Chelsea, que ya tiene lista la oferta para acercársela a los Wolves.

Los Blues están en la búsqueda de un delantero y el interés en Jiménez no sólo radica en su calidad y su capacidad goleadora, sino también en el hecho de que este tiempo que lleva inactivo ha hecho que su precio baje notablemente.

Antes de la lesión, su club tasó a Jiménez en 100 millones de euros, sin embargo ese número bajó y ahora, según indica el portal especializado Transfermarkt, el atacante mexicano tiene un valor de 40 millones de euros, cifra que el Chelsea está dispuesto a pagar sin problemas.

De todas maneras, el diario inglés The Sun informó que el Wolverhampton no está dispuesto a salir tan fácilmente a su goleador, por lo que aceptarían venderlo pero no por menos de 80 millones de euros, por lo que tendrán que sentarse a negociar para que se concrete el pase.