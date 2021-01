¿Sigue o se va de River? Borré rompió el silencio y dejó una contundente frase

La dirigencia de River Plate puso manos a la obra para renovar el contrato de Rafael Santos Borré, una de las principales figuras del equipo de Marcelo Gallardo, para lo cual deberá comprar el 25% del pase que tiene el Atlético de Madrid, y en ese contexto el delantero colombiano se refirió a su situación.

El goleador de la última edición de la Superliga brindó una entrevista al programa El VBar, de Caracol Radio, donde además de hablar de su futuro en River se refirió a la ilusión que tiene de jugar en la Selección de Colombia.

Con respecto a su presente y futuro en el Millonario, Rafa contó que "estoy contento porque he encontrado una familia. Siempre salen especulaciones en el mercado de fichajes. Si llega algo bueno, lo analizaré y lo conversaré con mi familia y mi representante. No tengo afán porque sé que estoy en un buen lugar y no me puedo equivocar en el paso que dé".

Borré también fue consultado sobre los rumores que se instalaron esta semana sobre un supuesto interés de Real Madrid en contratar a Marcelo Gallardo. "Eso es algo que él tendrá que analizar. Yo siento que está capacitado para dirigir al máximo nivel y dar el salto de calidad. Va a depender mucho de lo que él piense. En caso de que se dé, sería algo muy bueno para el fútbol argentino y para Marcelo, que es joven dentro de todo", analizó.

Finalmente, sobre sus sueños de Selección comentó que "siempre sueño con estar en la Selección, pero uno se tiende a desmotivar, porque llevo cuatro años en River y no he tenido oportunidad de aportar lo que quisiera a mi país. Siempre mantengo la ilusión".