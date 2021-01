El video viral de Maradona: "No voy a soportar más que..."

En los últimos días, varios futbolistas de Boca Juniors hablaron con la prensa y dejaron las posibilidades de emigrar abiertas. Mauro Zárate y Eduardo Toto Salvio son los principales jugadores que ven con buenos ojos salir del club.

En este sentido, las críticas de los hinchas no tardaron en salir a flote, especialmente en las redes sociales.

Un hincha en particular recordó un viejo video de Diego Maradona en 1996, cuando el Diez jugaba en el Xeneize y era su capitán indiscutido.

En las imágenes se lo ve al Diego afirmar: "Es el esfuerzo que necesita el hincha de Boca. Y que las declaraciones del hincha de Boca sean positivas para la gente. ¿Me entendés?".

Y continuó explicando: "'Yo me quiero ir'. Si te querés ir, andate, picá. Acá, yo personalmente, con 20 años de carrera y como capitán de Boca, no voy a soportar más que se diga si me voy o me quedo me da lo mismo". "Si te da lo mismo, andate directamente. Acá en Boca no te queremos", sentenció.