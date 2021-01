El tatuaje más realista: un jugador del Lobo se tatuó esta increíble imagen de Maradona

¡Fua, el Diego!

Los homenajes para el ídolo del fútbol mundial, Diego Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre no dejan de aparecer. Incluso, son cada vez más emotivos.

Ahora fue el turno de Patricio Monti, futbolista de 23 años que milita en Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde pudo disfrutar de Diego como su entrenador.

El jugador, que tiene como segunda pasión a la música, ya le había escrito, cantado y dedicado un rap a Maradona para su cumpleaños.

Ahora fue más allá y decidió inmortalizar en su piel el recuerdo que guarda de su ídolo.

La imagen, en la que se ve al Diez sonriente con un micrófono y vistiendo la pilcha de Lobo, sorprende por lo realista que es.

La reacción de Dalma Maradona

La hija mayor de Maradona, Dalma, se hizo eco de lo sucedido y reaccionó eufórica a la publicación del tatuaje. "Bueno, ¡amo esto! Al que se lo tatuó, al que lo tatuó y a todos los lobos por ese amor para mi papá. ¡Es impresionante!", sentenció.

La historia entre Monti y Maradona

Además de los recuerdos deportivos y de la canción, Monti atesorará para siempre otro recuerdo junto al Diego.

"Un día entró al vestuario y me dijo 'qué feos botines'. Eran bordó, me preguntó cuánto calzaba y al otro día apareció con una caja de los Puma Borussia y me los regaló. También me regaló un perfume para mi cumpleaños", relató el futbolista.