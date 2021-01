¿Ya sabe lo de Maradona? Reapareció Bilardo y emocionó a todos

Después de mucho tiempo, reapareció públicamente Carlos Salvador Bilardo, el ex entrenador de la Selección argentina que se consagró campeón del mundo en México 1986, protagonizando un video en el que envía un especial saludo con motivo del comienzo del nuevo año.

"Hola mundo, les deseo feliz año a todos. Un beso para todos, hay que portarse bien, chau", expresó brevemente el Doctor, en la intimidad de su hogar, con su habitual sonrisa, lo que generó alegría entre sus admiradores, quienes rápidamente viralizaron el contenido en las redes.

El 31 de diciembre fue su hermano Jorge el encargado de enviar un saludo de su parte, aunque lo hizo con un mensaje escrito publicado en Twitter en el que decía: "La familia Bilardo y especialmente Carlos, que siempre preguntan por él, les desea felices fiestas".

Bilardo hoy se encuentra en su domicilio particular, con atención personalizada por su delicado estado de salud debido a que hace unos años le detectaron el síndrome de Hakim Adams, una enfermedad neurológica que suele ser diagnosticada erróneamente como Alzheimer, Parkinson, arterioesclerosis o síntomas propios de la vejez.

Desde su entorno decidieron no comunicarle los recientes fallecimientos de Diego Maradona y Alejandro Sabella para no agravar su situación, aunque la idea es en algún momento hacerlo debido a que no es nada fácil mantenerlo aislado de los medios de comunicación, sobre todo porque le gusta mirar mucho fútbol.