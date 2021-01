De la mano de un argentino y un inglés, Ibai Llanos lanzó "El cuarteto de Ibai" y enloqueció a todos

Ibai Llanos sigue creando contenidos para divertir a sus seguidores y, una vez más, revolucionó las redes sociales, aunque esta vez lo hizo con algo que no está relacionado con los eSports, cuyos relatos y streamings lo llevaron a la popularidad en todo el mundo de habla hispana, sino que lo logró con el estreno de su canción propia: "El cuarteto de Ibai".

La canción es una composición armada con una recopilación que hizo el argentino Lucas Requena en su canal de Youtube tomando cortes del canal de Twitch de Ibai para hacer un cuarteto, un estilo muy popular en Argentina con mucha presencia en la provincia de Córdoba, para el cual también se sumó el inglés Ortopilot, un streamer que se ha hecho popular haciendo arreglos en directo con sus seguidores.

Más de 200.000 personas vieron la transmisión en vivo del streamer español en Twitch, quien al finalizar colgó el video en Youtube y, en menos de 10 minutos ya tenía más de 200.000 reproducciones.

Lucas Requena también fue el encargado en su momento de crear "El cuarteto del Kun" y "El reggae de Messi", tomando declaraciones de los jugadores para editarlas de tal manera que termine siendo una canción.

La letra completa de "El cuarteto de Ibai"

[Coro: Ibai]

Toxicidad, fuera

Mala vibra, fuera

¿Me llamas gordo? Te doy la mano

Toxicidad, fuera

Mala vibra, fuera

¿No te hago gracia? Te doy la mano

[Post-Coro: Ibai]

Déjame tranquilo, de verdad

Quiero estar con mi gente viendo a Oscar cocinar salmón

Jugar al Among Us

Y dormir tranquilo con mi perro

Déjame tranquilo

[Verso 1: Ibai]

Lo primero que quiero comentar

Hay una página que no me está gustando ahora mismo

Me gusta el trabajo que hace

Pero que a mí el tema de las estadísticas

Ya me está generando toxicidad (Producciones Lucas Requena)

La gente ya empieza a compararte

Quién es el uno, quién es el dos, quién es el tres

Me la suda, me la suda

[Coro: Ibai]

Toxicidad, fuera

Mala vibra, fuera

¿Me llamas gordo? Te doy la mano

Toxicidad, fuera

Mala vibra, fuera

¿No te hago gracia? Te doy la mano

[Post-Coro: Ibai, Ibai & Rubius]

Déjame tranquilo, de verdad

Quiero estar con mi gente viendo a Oscar cocinar salmón

Jugar al Among Us

Y dormir tranquilo con mi perro

Déjame tranquilo

[Verso 2: Ibai & AuronPlay]

AuronPlay es el número uno en Twitch (Y yo que me alegro)

No hay nadie que mueva tanta gente como él

Se pone con esos pelos que tiene

Es que encima mirad cómo va peinado

¡Que da asco! Se pone sentado, medio dormido

Y tiene cien mil personas hablando de un árbol

Eso no lo hace nadie

[Coro: Ibai]

Toxicidad, fuera

Mala vibra, fuera

¿Me llamas gordo? Te doy la mano

Toxicidad, fuera

Mala vibra, fuera

¿No te hago gracia? Te doy la mano

[Post-Coro: Ibai, Ibai & Rubius]

Déjame tranquilo, de verdad

Quiero estar con mi gente viendo a Oscar cocinar salmón

Jugar al Among Us

Y dormir tranquilo con mi perro

Déjame tranquilo

[Outro: Ibai & AuronPlay]

Y yo que me alegro

Déjame tranquilo

Y yo que me alegro

Déjame tranquilo