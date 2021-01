Schiavi y Boca: desde jugar con apendicitis hasta un palo para Riquelme

Rolando Schiavi se enfrentó al clásico Líbero de TyC Sports y dejó algunas perlitas imperdibles sobre su paso por Boca Juniors.

“Soy hincha fanático de Boca de chiquito, toda mi familia lo es”, confesó el Flaco. Y agregó: “Los recuerdos que tengo son del campeonato de 1981 que ganó Boca. En los torneos de verano sacábamos la tele a la puerta de la cocina para comer afuera y mirar los partidos ahí”.

“Ese día sentí una emoción enorme. Me retiré como no muchos se fueron, por la puerta grande del club, que no es fácil”, aseguró por otra parte, recordando cómo fue su despedida del club en el 2012.

Luego se metió en el terreno de las Copas Libertadores. Schiavi disputó cinco finales de Libertadores, y ganó dos: con Boca ante Santos y con Estudiantes ante Cruzeiro.

“La que más me dolió perder fue la del 2004 con Once Caldas, era el equipo para ganarla”, confesó el Flaco. Además, agregó: “En la del 2012 contra Corinthians, si hubiésemos metido un gol de local, la cosa hubiera sido distinta”. Esa serie culminó 1-1 la ida en La Bombonera y fue derrota 2-0 en el Pacaembú.

En la previa de ese encuentro, Juan Román Riquelme les comunicó a sus compañeros que se iría del club. “Influyó mucho. A varios chicos les pegó que se los haya dicho antes de la final. Igualmente, no es excusa. Muchos eran amigos, entonces no fue fácil salir con la cabeza pensando en una final”, manifestó el Flaco.

En 2003 ante Colo Colo por Copa Libertadores, Schiavi jugó con apendicitis y debió ser operado luego del encuentro: “Fue una locura que hoy se puede contar. Sentía dolor, tenía fiebre desde la noche anterior. Bianchi me preguntó en el entretiempo si quería seguir porque me vio muy mal, yo estaba tirado en la camilla mientras él daba la charla. Pero le dije que no quería salir ni loco”.