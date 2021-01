Poco para festejar: la victoria más agridulce de Kevin Benavides

La segunda parte comenzó con altibajos para Kevin Benavides, el domingo tuvo problemas de navegación que lo retrasaron en la lucha por la carrera pero este martes tuvo revancha y se impuso en el tramo que se disputó en Neom. El salteño completó un parcial sin fisuras y eso lo coloca como segundo en la general, pero una serie de situaciones no le permitieron celebrar lo obtenido.

Al llegar al final del tramo, Kevin se enteró de duro accidente de su hermano Luciano y su rostro cambió. Encima, justo hoy, se cumple un año de la muerte de su gran amigo, Paulo Gonçalves, y eso también hizo que la victoria sea agridulce para el hombre de Honda.

"Me acabo de enterar de que se ha lesionado mi hermano y me da mucha pena, porque ha trabajado muy duro. Hoy hace un año del fallecimiento de mi amigo Paulo Gonçalves, así que he querido atacar y mantenerme concentrado para dedicarle la victoria. Tanto Nacho como yo hemos hecho un buen trabajo. Quedan aún kilómetros por delante y está todo por decidir", expresó.

Sobre la etapa, dijo: "Fue una etapa muy peligrosa, algunos fallos de navegación pero nada grave. Donde sentía que podía apretar lo hice, cuando noté que era mejor bajar, no arriesgué. En algunos lugares era fácil perder las líneas. Ahora toca seguir dándolo todo para, no es sencillo pero haremos el intento".