El crudo relato de la mujer que denunció a Cristian Pavón: "Lo quiero ver detenido"

La bomba explotó el sábado y son muchas las versiones. Cristian Pavón fue denunciado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La denuncia está radicada en Córdoba, su provincia natal, en la fiscalía de Alta Gracia. El futbolista, tras conocerse la novedad, desconoció los hechos ante la Justicia y hasta emitió un comunicado aclarando la situación.

Gisela Marisol Doyle, la presunta víctima, hizo público el caso en las redes sociales y este lunes rompió el silencio para contar detalles de lo sucedido con el futbolista de Boca Juniors. "Quiero explicarle a la sociedad que si me tomé todo este tiempo para denunciar esto es porque estaba en rehabilitación", expresó la mujer en el programa Cortá por Lozano, de Telefé.

Y continuó: "Había caído en un pozo depresivo por la situación que había atravesado en una fiesta a la que asistí. Donde se encontraba Pavón y donde sufrí el hecho. La fiesta fue el 1 de noviembre de 2019. Él había llegado a Córdoba desde Estados Unidos, de vacaciones. Antes de ir a la fiesta tenía un panorama diferente, supuse que iba a ser algo tranquilo, normal".

"Cuando llegué me encontré con una situación totalmente distinta a lo que pensaba. Una cabaña que se iluminaba con las luces de un parlante. Y ocurrían hechos que para mí no son normales. Una persona me convidó un cigarrillo de marihuana, lo acepté para probar y me generó un malestar que me llevó a que me descompense", continuó.

A medida que fue revelando detalles no pudo ocultar su angustia y, entre lágrimas, contó: "En el baño fue donde Cristian forcejeó la puerta, entró al baño y ocurre todo. Me angustia decirlo. La gente por ahí piensa que quiero plata. Yo lo quiero ver detenido, no quiero plata, fama ni nada por el estilo".