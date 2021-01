Wanchope Ábila quedó envuelto en un escándalo por racismo

Luego del empate por 2 a 2 entre Boca Juniors y Argentinos Juniors, que le dio al Xeneize la clasificación a la final de la Copa Maradona, Wanchope Ábila habló con la prensa y generó polémica.

"Son cosas que pasan, no sabemos si se lo agarró antes, si se lo agarró después. Este virus es impredecible, y no sabés qué tocás y con qué te contagiás. Lo único que deseamos es que se recupere, que vuelva a su país, que esté con su familia, que esté bien", comenzó diciendo a los positivos de Coronavirus en Santos.

"En lo deportivo, no vamos a ganar porque el arquero tiene Covid. No fue influyente, tampoco atajó penales, todavía no fue decisivo. Que se recupere. El partido que viene veremos a quién ponen, estudiaremos el arquero que ponen. Solamente queremos que no se saquen ventajas y que se cuide la salud de los demás", continuó.

Por último, confesó que cambió la camiseta con el arquero brasileño y manifestó: "Me la pidió Marinho, la cambié con Marinho, con el negro, que lo conozco. Bueno... con el oscuro, porque ahora les decís negros y te empiezan a hacer denuncias y todas esas cosas, viste cómo es. Pero es cariñosamente: si les digo negro yo qué queda para los otros, ¿no?".

En Brasil los dichos causaron enojo y aseguraron que "se burló de las denuncias de racismo", un tema que es sumamente sensible en tierras brasileñas.