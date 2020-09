El récord histórico que Lewis Hamilton consiguió en el mítico Monza

An average speed of 264.362 kilometres per hour...



Jump aboard for the fastest lap in F1 history! uD83DuDD25@LewisHamilton blitzed the Monza track record in Saturday qualifying to take his sixth @pirellisport pole position of 2020 uD83DuDE31#ItalianGP uD83CuDDEEuD83CuDDF9 #F1 pic.twitter.com/ZWNt8ryiZO