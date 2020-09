Polémica en Real Madrid: ¿cuánto pagó por Hazard?

El Real Madrid pagó al Chelsea 160 millones de euros por hacerse con los servicios del delantero belga Eden Hazard, y no 100 como se había pensaba, según publican este viernes varios diarios locales, que revelaron el monto de la operación a partir de un intento de fraude al club donde se formó el jugador.



Los periódicos "Het Laatste Nieuws" y "La Dernière Heure" aseguran haber tenido constancia del coste total del fichaje de la estrella belga la pasada temporada a partir del reparto por derechos de formación incluido obligatoriamente en los fichajes.



Según la normativa de la FIFA, los clubes donde se forman los futbolistas entre los 12 y los 23 años tienen derecho a percibir hasta un 5 % de los ingresos en caso de futuros traspasos, a razón de 0,25 % por año entre los 12 y los 15 años y de 0,50 % entre los 16 y los 23.



Eden Hazard, de 29 años y nacido en 1991, jugó en tres clubes en ese período: el Tubize belga, hasta 2005; el Lille francés, entre 2005 y 2012; y el Chelsea inglés, entre 2012 y 2019.



El AFC Tubize tendría derecho por lo tanto a dos veces 0,25 % de un total de 160 millones, cantidad que el modesto club belga debía recibir en tres tandas, coincidiendo con los tres pagos del Real Madrid al Chelsea: 40 millones en 2019, 56 millones en 2020 y 64 millones en 2021, según publican los citados diarios.



Es decir, que el Tubize recibiría un primer pago de 200.000 euros en 2019, otro de 280.000 euros en 2020 y un último ingreso de 320.000 euros en 2021.



La cifra se ha conocido cuando el Tubize estaba a punto de caer en una estafa de la que Hazard no estaba al corriente, agregan los medios.



El club belga recibió el primer pago, correspondiente a 2019. Pero los problemas llegaron con el segundo, cuando una empresa coreana llamada AFC Tubize SA (y no AFC Tubize ASBL, verdadero nombre del club) se presentó en un banco alemán como titular de la deuda para intentar hacerse con 600.000 euros de los 800.000 que el club belga debe recibir en total.



El Tubize quiso presentar una denuncia por estafa, pero el Real Madrid solucionó el problema de forma amistosa, agregan los medios.



Sin embargo, y como efecto colateral, los documentos sobre el traspaso que han aflorado a partir de el intento de estafa apuntan a que el fichaje de Hazard costó 160 millones de euros, por encima de la cifra de entre 100 y 115 millones que se tenía como referencia.