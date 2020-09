La respuesta de Barcelona tras la acusación por corrupción

Después de que 'El Mundo' publicara este viernes que los Mossos ven indicios de corrupción en el 'Barçagate' y un sobreprecio en la contratación de I3 Ventures, fuentes del FC Barcelona explicó que "el club se remite, una vez más, al informe de la auditoría de PriceWaterHouseCoopers (PWC), el cual concluye que no hubo corrupción y que no se pagó ningún sobreprecio por el servicio contratado".



Estas mismas fuentes recuerdan que el procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario y que, por lo tanto, "el club no ha tenido acceso al informe objeto de esta información y, en consecuencia, no puede hacer ninguna valoración".



Por otro lado, también aseguran que "la auditoría concluye que por parte del club no se encargó ningún servicio destinado a difamar o menospreciar el buen nombre de personas o instituciones, y que la junta directiva fue informada en todo momento".



Según la información de 'El Mundo', los Mossos dudan de la auditoría de PWC. "No se puede dejar de lado que habría estado encargada por los presuntos autores de los eventuales delitos", dice el informe policial que habrían entregado el 20 de mayo al Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, quien está llevando a cabo la investigación del caso.