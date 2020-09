Cumplió el sueño de jugar en River pero lo sufrió: "No pude disfrutar nada"

Los futbolistas que se fueron al descenso con River Plate y luego jugaron durante un año en la B Nacional no tienen un gran recuerdo de su paso por el club, ya que no sólo sufrieron la vergüenza deportiva sino también la presión de tener que regresar a Primera lo antes posible.

Uno de ellos es el arquero Daniel Vega, quien era suplente de Juan Pablo Carrizo cuando River descendió y luego disputó varios partidos como titular bajo el mando de Matías Almeyda en la última parte del torneo de la B Nacional.

Actualmente en el San José Earthquakes, dirigido también por el Pelado, el arquero de 36 años contó que lo que vivió en sus años en el Millonario lo afectaron mucho desde lo emocional y por eso no pudo disfrutar a pleno el hecho de jugar en uno de los equipos más grandes del país.

"En River no pude disfrutar nada, teníamos la obligación de cumplir el objetivo. A su vez, todo eso me generó una confusión, porque realmente no me permití disfrutar", aseguró el Indio en diálogo con radio Continental.

El Indio Vega llegó a River en 2007 y se fue en 2013 al fútbol de Chipre. Desde 2016 juega en la MLS de Estados Unidos, donde vistió las camisetas de Miami FC y Tampa Bay Rowdies antes de recalar en su actual equipo el año pasado.