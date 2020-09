Insólito ataque de Vitaly Petrov a Lewis Hamilton por su activismo contra el racismo: "Y si un piloto revela ser gay, ¿pedirá que todos lo sean?

El piloto ruso Vitaly Petrov, quien tuvo un paso por la Fórmula 1 entre 2010 y 2012, criticó duramente al británico Lewis Hamilton por su activismo contra el racismo y su apoyo al movimiento Black Lives Matter, trazando una comparación muy poco feliz manchada de homofobia.

Petrov se refirió a la remera que usó Hamilton en el podio del Gran Premio de la Toscana, con la leyenda "arresten a los policías que asesinaron a Breonna Taylor". El ruso consideró que "esa remera fue demasiado, como el hecho de que llamara a todos los pilotos a arrodillarse. Es un asunto personal para todos".

Además, agregó que "tienes derecho a hablar en las redes sociales o en entrevistas, pero creo que el Gobierno de los Estados Unidos ya está al tanto de estos problemas. Pero esa reivindicación en la Fórmula 1 en sí, creo que la mitad de los espectadores ni siquiera sabían de qué se trataba la remera hasta que se les explicó".

Y luego lanzó su controvertida hipótesis: "Digamos que un piloto admite ser gay, ¿lo harán salir con una bandera arcoíris e instar a todos a que también sean homosexuales? Creo que la FIA ya no permitirá ese comportamiento", disparó en una comparación sin sentido, ya que si ese hipotético piloto repitiera la actitud de Hamilton, sería realizando un gesto en favor de los derechos del colectivo LGTBI.

Además, Petrov también aclaró el motivo por el que un piloto ruso como Daniil Kvyat no se arrodilla. "En Rusia no nos arrodillamos por ningún motivo que no sea arrodillarse ante Dios y para proponer matrimonio a tu futura esposa. En Rusia, tenemos una mentalidad diferente y no tenemos los problemas de los que habla Hamilton. Debe haber respeto por todos", concluyó.