La novia de Borré contó cuál es el deseo del delantero de River

Rafael Santos Borré desde hace tiempo que es el jugador más desequilibrante en el ataque de River. Marcelo Gallardo confió y el colombiano pagó con goles y un sacrificio notable, motivo que despertó el interés de varios equipos de renombre europeo. Acerca de su futuro habló su esposa Ana Caicedo, quien además valoró el trabajo del Muñeco.

“Rafael es muy inquieto. Muy rápido, muy ágil. Sería aburridísimo tener que marcarlo porque no para nunca. Él deja todo en la cancha. Lo que pasa allí lo deja allí, trata de no traerlo a la casa”, expresó en TyC Sports la además periodista del medio Caracol.

Asimismo, la cafetera reveló que “el hijo que vamos a tener con Rafa va a ser argentino”. Declaraciones que abren una puerta de esperanza para que el goleador continúe una temporada más en el Millonario. Sobre esa situación, Caicedo agregó: “Si llega una oportunidad ahora, la evaluaremos en familia. Pero él no está desesperado por irse a Europa, lo veo muy feliz en River”.

También, analizó la labor del DT de la Banda y lo llenó de elogios: “Rafael está muy agradecido con Gallardo. Le dio la oportunidad para luchar por un puesto. Marcelo es muy sincero. Si tiene algo para corregir se lo hace saber. Rafael necesitaba de alguien que lo ayude y le muestre el camino para crecer”.

Más allá de sus descollantes actuaciones fecha tras fecha, aún no sonó el teléfono para vestir los colores de su país: “Borré y la Selección de Colombia estuvieron desencontrados, a destiempo. Pero si sigue haciendo las cosas bien le va a llegar la oportunidad”. Y tocó el tema del Xeneize, clásico rival: “Rafa no habla mucho de Boca. Solo de sus compañeros que juegan ahí, como Fabra, Cardona. Pero no existe esa rivalidad que tienen los hinchas”.