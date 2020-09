Escándalo en Italia por la supuesta estafa de Suárez para obtener la ciudadanía

El diario italiano La Repubblica develó un presunto fraude del delantero uruguayo Luis Suárez para intentar conseguir el pasaporte para poder jugar en la Juventus, club que finalmente desistió de contratarlo y su futuro podría estar en el Atlético de Madrid del entrenador argentino Diego Simeone.

Según informó hoy el medio mencionado, la Guardia di Finanza encontró irregularidades en la prueba de certificación de la lengua italiana del Pistolero, quien habría sabido las preguntas del examen antes de hacerlo: "Básicamente, la ciudadanía italiana de Luis Suárez se obtuvo mediante una estafa".

El fraude habría sido descubierto tras una investigación de la Guardia di Finanza y la Fiscalía de Perugia, con los soldados de Fiamme Gialle que están adquiriendo documentación en la universidad de la capital de Umbría y notificando una serie de garantías.

Las investigaciones revelaron que el cuestionario de la prueba que tenía que rendir Luis Suárez para obtener el pasaporte había sido pactado antes, como así también las puntuaciones de cada pregunta.

Entre las frases interceptadas por los investigadores, apuntadas en La Gazzetta dello Sport, se puede leer: "No debe pasar el examen, pasará, porque con 10 millones por temporada de sueldo no se puede estropear porque no tiene el B1", y otras como "pero no conjuga verbos, habla con el infinitivo"; "lo hemos encaminado bien, es memorizar parte del examen".