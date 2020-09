NBA: LeBron James explotó de bronca por el premio MVP

La estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, mostró su enojo por el premio MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA en la temporada 2019/20 que recibió el viernes el griego Giannis Antetokounmpo, jugador de Milwaukee Bucks.



"Me cabreó. Esa es mi verdadera respuesta", admitió James luego de la victoria de anoche ante Denver Nuggets en el primer partido de la final de la Conferencia Oeste.



Por segundo año consecutivo, Antetokounmpo fue elegido como MVP de la liga por amplia mayoría, 85 votos contra 16 de LeBron, en una encuesta realizada entre 101 periodistas especializados.



"Me cabreó porque de 101 votos, obtuve 16 votos. No digo que el ganador no mereciera el MVP, pero eso me cabreó", repitió con sinceridad.

MVP!! MVP!!



Giannis Antetokounmpo is the 2019-20 Kia NBA MVP!! pic.twitter.com/3oSuWxPgY1 — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 18, 2020





Antetokounmpo, con un promedio de 29,5 puntos, 13,6 rebotes y 5,6 asistencias por partido, condujo a los Bucks hacia el primer puesto de la fase regular de la NBA este año, pero la semana pasada su equipo quedó eliminado en las semifinales del Este a manos de Miami Heat (4-1).



Por su lado, LeBron James promedia esta temporada 25,3 puntos, 7,8 rebotes y 10,2 asistencias por partido, aporte vital para que los Lakers fueran el mejor equipo del Oeste y regresaran después de diez años a las finales de la Conferencia.



En tercera posición del premio MVP fue elegido James Harden (Houston Rockets) y en cuarta el joven esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), de 21 años.



El griego se convirtió en el primer jugador en sumar dos MVP seguidos desde el base Stephen Curry en 2015 y 2016 y el duodécimo en la historia, tras Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan, Steve Nash y LeBron James.