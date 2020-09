Se sacó una foto con Messi, River lo dejó libre y ahora viajó con Boca a Paraguay

Boca viajó a Paraguay en medio de un escándalo por los resultados de los hisopados de sus futbolistas. Iban a ser 22, finalmente se bajó Lisandro López y fueron 21. Y en el plantel, varios pibes. Entre ellos, Aaron Molinas, un talentoso mediocampista de 20 años que llegó al Xeneize en 2011 y que tiene una historia particular: quedó libre de River.

Molinas es de San Justo y arrancó jugando baby fútbol en Flecha de Oro y Club Social y Deportivo Estrella, dos clubes de la zona. Se probó en Vélez y también vistió la camiseta del Millonario. En Boca se formó como enganche, aunque pasó por varios puestos y hasta tuvo su época de lateral derecho.

"Soy un jugador más de pausa, visión de juego. Un jugador técnico, de creación, un generador de juego por así decirlo. No de los gambeteadores, sino de los que piensan, juegan más pausado", dijo tiempo atrás en una entrevista con Olé, en la que reconoció a Juan Román Riquelme como uno de sus ídolos. “Fue algo muy grande como para estar diciendo que ojalá pueda hacer algo de eso. No me gusta compararme. Fue un jugador muy grande en la historia del club y yo estoy arrancando mi carrera. Me falta mucho", agregó.

Con Gustavo Alfaro realizó su primera pretemporada con el plantel profesional y también entró en la lista de la Copa Libertadores, algo que se repitió en 2020 de la mano de Miguel Ángel Russo. Y ante Libertad tendrá la chance de ir al banco de suplentes junto a otros pibes como Manuel Roffo, Alan Varela y Enzo Roldán.