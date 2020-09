El nuevo dolor de cabeza del Barcelona

El ex director técnico de Barcelona Enrique Setién instruyó a sus abogados el inicio de acciones legales contra el club Barcelona por su despido "sin liquidación alguna", el pasado 17 de agosto como consecuencia de la catastrófica derrota con Bayern Múnich de Alemania en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa 2019/20.



El entrenador se sorprendió de que la entidad catalana "recién ayer, un mes después" le haya notificado por escrito la decisión mediante burofax (carta documento), en el que además se precisa sobre una "futura reubicación" para el resto del cuerpo técnico.



"Tras un mes de absoluto silencio por parte de la directiva del FC Barcelona, y tras diversos requerimientos de nuestra parte, no es hasta el día de ayer cuando recibimos al fin las primeras comunicaciones oficiales, mediante burofax. Dichas comunicaciones revelan la clara intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales de fecha 14/01/2020", reveló Setién en un comunicado que publicó en sus redes sociales.



"Por todo lo dicho, nos hemos visto obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflicto, teniendo que interponer las acciones legales correspondientes. Y ello, con el fin de preservar nuestros derechos y lo pactado en su día con el FC Barcelona", concluye el escrito, citado por la prensa deportiva catalana.



Setién, relevado por el neerlandés Ronald Koeman, dirigió siete meses a Barcelona, pandemia mediante, y no pudo conseguir ningún título.



Su equipo eliminado de la Copa del Rey en cuartos de final, se despidió en la misma instancia de la Champions League, con la peor derrota de la historia del club por torneos continentales, y también perdió LaLiga a manos de Real Madrid, tras comenzar el receso poscoronavirus como líder.



En total, "Quique" Setién dirigió 25 partidos con un balance de 16 victorias, cuatro empates y cinco derrotas.