Gallardo no se olvidó de criticar a Boca

El caso del contagio masivo en Boca todavía genera una interrogante respecto a su visita a Paraguay para enfrentar este jueves a Libertad. Si bien no mencionó a ningún equipo, en su conferencia de prensa, Marcelo Gallardo criticó que se desoyeran las recomendaciones existentes en el Protocolo. "Si Conmebol a mí me dice que un jugador que se testea y da positivo no puede subirse a un avión entonces yo intentaré respetarlo", dijo el DT de River.

"Lo único que puedo hablar es de nosotros, lo que a nosotros nos oficializó Conmebol con respeto a esos protocolos que debíamos respetar, y yo intentaré respetarlos, claramente", explicó Gallardo. "Porque tampoco voy a exponer, más allá de que en este caso, un gobierno pueda asumir esa responsabilidad", manifestó, con respecto a que las autoridades de Paraguay permitirán el ingreso del plantel de Boca a pesar de los test serológicos positivos.

Si bien Gallardo evitó hacer referencia directa a Boca, al criticar que viajen jugadores que pudieran contagiar a otros, la crítica llega por elevación. "Hay que ser muy claro en lo que se dice para tratar de respetarlo. Pero en esto no quiero meterme en un tipo de polémica ni nada. Simplemente es lo que se nos comunicó a nosotros y cómo nosotros actuaríamos", agregó.

De todos modos, el Muñeco buscó ponerle un límite a que los partidos tengan que jugarse bajo cualquier circunstancia. "Así como dije que respetaría lo que se dice, tampoco voy a respetar que me quieran poner 50 jugadores para que si sucede algo vaya y me presente igual. Hay que ser muy claros con hasta dónde podemos ir", concluyó.