Casi descartado: el refuerzo que Barcelona no puede comprar

Ayer, según el diario holandés "Telegraaf", el traspaso de Memphis Depay (26 años) al Barcelona estaba casi cerrado y durante esta semana se iba a formalizar la operación. Informaron que la cifra que los españoles desembolsarían era de 25 millones de euros por el futbolista pero, un día después, parece que todo cambió y su llegada está frenada.

Jean-Michel Aulas, presidente del Olympique de Lyon, reveló que tuvo una conversación con Josep Bartomeu y, al brindar detalles de la charla, contó que Barcelona no tiene dinero para pagar lo que pretenden. "El presidente del Barça me dijo el domingo sufre muchísimo a nivel económico por la crisis del COVID y no puede presentar una oferta por Depay", contó.

Esta situación generó sorpresa y, más aún, tras los dichos de Ronald Koeman: "Primero hay que vender, antes de que venga Depay”, y agregó: "Estamos trabajando para la nueva temporada y creo que lo haremos con el mismo grupo de jugadores que tenemos ahora para la pretemporada".

Esta situación aclara, indirectamente, el futuro de Luis Suárez quien no irá a la Juventus y podría quedarse a pelear un lugar en el equipo. Pero, sin delanteros estrellas por delante, es casi un hecho que el uruguayo recuperará protagonismo y sostenga por una temporada más su número "9".