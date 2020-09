"Amigos, soy bisexual": el WhatsApp que cambió la vida del rugbier inglés Levi Davis

"Hola amigos. Sólo quiero decirles algo que me ha estado carcomiendo durante cuatro años. Quiero ser abierto y honesto con ustedes. Soy bisexual. Es algo que sé desde los 18 años", escribió Levi Davis en abril en el grupo de WhatsApp que compartía con el plantel del Bath Rugby, séxtuple campeón de la Premiership inglesa.

Una vez enviado el mensaje, se quedó esperando las reacciones de sus amigos, algo que le pareció una eternidad, sin embargo las respuestas lo gratificaron. "Se lo tomaron todos de una manera increíble, lo que me alivió", contó Levi en diálogo con The Mail on Sunday.

Davis sufrió mucho durante los años en los que no vivió con libertad su orientación sexual, en los cuales se sintió obligado a salir con varias mujeres: "Sentí que necesitaba ser este hombre macho, lo que todavía soy, pero sentí que necesitaba reforzar esto más".

"Ocultar quién eres puede matarte, y ha matado a personas", se lamentó el rugbier de 22 años y agregó: “Afortunadamente ahora podemos discutir la salud mental más abiertamente. Y de la misma manera, quiero que las personas sientan que pueden ser quienes son y que está bien ser quienes son. Todavía no sé a dónde voy, pero hoy puedo caminar de la mano con quien quiera y ya no me importará quién esté ahí fuera”.

Los meses previos a su confesión le resultaron muy complicados. "Sentía una sensación de vergüenza, porque sentía, y todavía lo siento, como si no fuera normal", reconoció, y agregó que "quiero que las personas sientan que pueden ser quienes son y que está bien ser quienes son”.

Ahora Davis se unirá al Ealing Trailfinders de Londres por dos años con la intención de situarse en lo más alto del rugby británico.