Horario y TV: otros tres argentinos se presentan en el US Open

Los tenistas Guido Pella, Leonardo Mayer y Federico Delbonis jugarán hoy sus respectivos partidos de la ronda inicial del US Open, segundo Grand Slam del año que se juega en el Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York.



Pella, nacido en Bahía Blanca y ubicado en el puesto 36 del ranking mundial de la ATP, se medirá con el estadounidense Jeffrey John Wolf (138) no antes de las 14.30 (televisará ESPN), en la cancha número 15 del complejo ubicado en Flushing Meadows, en el barrio neoyorquino de Queen's.



Si lo supera, su siguiente será un español: Feliciano López (57) o Roberto Carballes Baena (101).



El correntino Mayer (120), por su parte, asumirá un compromiso complicado no antes de las 15.30 (ESPN 3) en la cancha número 17, frente al sacador canadiense Milos Raonic (18), finalista el sábado último en Cincinnati, donde perdió con el serbio Novak Djokovic (1), número uno del planeta y máxima favorito al título en una edición del US Open que no cuenta con el español Rafael Nadal (2) ni con el suizo Roger Federer (4).



El vencedor del partido entre el "Yacaré" y Raonic jugará su siguiente partido ante al canadiense Vasek Pospisil (94) o el alemán Philip Kohlschreiber (75).



El azuleño Delbonis (79) (ESPN), por último, se presentará no antes de las 22 en la cancha central Arthur Ashe ante un rival casi inaccesible por la realidad que atraviesa uno y otro: el ruso Daniil Medvedev (5), finalista de la edición 2019.

El vencedor del partido jugará en la segunda ronda ante el serbio Laslo Djere (81) o el australiano Christopher O'Conell (116).



El US Open comenzó ayer con dos triunfos argentinos y una derrota inesperada, la que sufrió Diego Schwartzman (13) ante el británico Cameron Norrie (76) en cinco sets y tras haber desperdiciado tres match points, en una caída que resentirá su ranking, puesto que defendía los puntos que cosechó en 2019 cuando trepó hasta los cuartos de final.



Las victorias fueron de Juan Ignacio Lóndero (62) sobre el ruso Evgeny Donskoy (114) y de Federico Coria (103) ante el taiwanés Jason Jung (120).



El cordobés Lóndero, nacido en Jesús María, jugará su siguiente partido frente al croata Borna Coric (32), mientras que Coria, luego de su primer triunfo en un cuadro principal de un Grand Slam, se medirá con Norrie, el verdugo del "Peque".