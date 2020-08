FIFA: Gianni Infantino rompió el silencio tras un nuevo escándalo

El presidente de la FIFA, el italo-suizo Gianni Infantino, aseguró este viernes que "no hay elementos" para el proceso penal que atraviesa en Suiza por la justicia local, en el que no tiene "nada" que ocultar, en una carta enviada a las 211 federaciones afiliadas.



Infantino, investigado en Suiza porque elementos constitutivos de un comportamiento punible en relación a la reunión entre el fiscal general Michael Lauber, el presidente de la FIFA y el primer fiscal de Haut-Valois", Rinaldo Arnold, amigo de la infancia de Infantino, según explicó la justicia.



"No hay ningún elemento tangible ni base factual que respalde este proceso penal, que se abrió sin que ni la FIFA ni yo mismo fuéramos consultados previamente para dar explicaciones. No hay nada que ocultar", explicó Infantino en la carta.



"Estas reuniones no fueron secretas y de ningún modo ilegales. En particular, acudí a estas reuniones con la máxima autoridad jurídica del país para ofrecerle nuestro apoyo y asistencia en relación con las investigaciones en curso, ya que la FIFA es parte interesada y perjudicada de dichas pesquisas", continuó el mandatario.

Infantino, sucesor de Joseph Blatter, no será apartado aunque podrá investigarlo la Comisión de Ética de la FIFA y allí podrán suspenderlo provisoriamente como pasó con su antecesor.



"Obviamente, queda muy claro que nada de lo más remotamente ilegal haya o pudiese haber sucedido, durante dichas reuniones. Resulta absurdo siquiera plantearlo", cerró Infantino en el documento publicado por el sitio español El País.