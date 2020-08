El contundente pedido de Ramón Díaz para jugar contra Boca

El entrenador argentino de Libertad de Paraguay, Ramón Díaz, desea que su equipo reciba a Boca en su estadio Dr. Nicolás Leoz y ello dependerá de la Conmebol. El partido está pautado para el próximo 19 de septiembre por el Grupo H de la Copa Libertadores.



"Nos gustaría jugar en nuestra cancha, pero eso lo va a decidir la Conmebol, habrá que ver si se dan todas las condiciones" aseguró el ex entrenador de River Plate, San Lorenzo e Independiente.



El estadio Dr. Nicolás Leoz tiene capacidad para 11.000 espectadores y el encuentro será a puertas cerradas para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus, de manera que el argentino no considera necesario ejercer la localía en la Nueva Olla de Cerro Porteño, con capacidad para 51.000 personas, como está previsto.

No obstante, la Conmebol tendrá que decidir si el estadio de Libertad cumple con las exigencias para ser sede del importante cotejo ante Boca.



Libertad ganó los dos cotejos que jugó en la Copa Libertadores 2020 ante Independiente Medellín de Colombia, 2-1 de visitante, y ante Caracas de Venezuela 3-2 en Asunción, señaló el diario Ultima Hora.



Díaz reconoció que en la reanudación del torneo Apertura 2020 el equipo no ha mostrado el fútbol que esperaba y lejos de buscar culpables dentro del plantel, asumió su responsabilidad luego de sumar solo tres de nueve puntos posibles y perder la punta en solitario del campeonato ya que ahora lidera junto a Olimpia.



"No estamos jugando bien, somos conscientes, el equipo no está teniendo el rendimiento que esperamos. El problema soy yo, tal vez estoy errando el camino al plantear el partido, pero este es un momento en el cual debemos tener tranquilidad", señaló el DT.