La figura de la Selección argentina que desvela a Marcelo Bielsa

El entrenador rosarino Marcelo Bielsa continúa trabajando con la dirigencia del Leeds United en el armado del equipo para la próxima temporada y tienen en la mira a una figura de la Selección nacional. Con Messi a un paso del Manchester City, la Premier League se va poblando de argentinos.

Se trata de Rodrigo De Paul, uno de los futbolistas argentinos con mayor proyección en Europa. Sus buenas actuaciones en el Udinese lo llevaron a ser una fija en las convocatorias de Lionel Scaloni y llamaron la atención de varios clubes del Viejo Continente.

Según el diario inglés The Telegraph, el Leeds United está dispuesto a pagar unos 28 millones de euros por el ex futbolista de Racing. Sin embargo, los dirigentes deberán sentarse a negociar con sus pares italianos ya que en Údine no están dispuestos a dejarlo salir por menos de 35 millones.

En Inglaterra afirman que la versatilidad que tiene De Paul es la principal característica que hace que el Loco Bielsa lo quiera en su equipo, que se estrenará en la Premier League en las próximas semanas tras 16 años deambulando por el ascenso británico.

De Paul, de 26 años, debutó con la camiseta de Racing en 2012. Tras un paso poco exitoso por Valencia, el mediocampista encontró su lugar en Udinese, institución a la cual llegó en la temporada 2016/17. Su última campaña fue muy buena con siete goles y siete asistencias en 34 partidos de la Serie A.