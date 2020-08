Conte explotó de furia y el Inter tiene a su reemplazante

El temperamental entrenador Antonio Conte vertió encendidas críticas a la directiva de Inter, de la que forma parte el argentino Javier Zanetti, y podría dejar la entidad milanesa en los próximos días, por lo que inmediatamente sonó el nombre de Massimiliano Allegri, que hasta el año pasado pasado dirigió al multicampeón Juventus para reemplazarlo.



Los dichos de Conte tras finalizar el certamen italiano en segundo lugar, un punto apenas por detrás de Juventus, campeón por novena vez consecutiva de la Serie A, dejó abierto el interrogante respecto de una próxima salida del club de Milán, que en los próximos días se desprendería del delantero argentino Lautaro Martínez, que viajaría a Barcelona.



"Mi trabajo y el de los jugadores no ha sido reconocido. Encontré muy poca protección del club. Cero absoluto. Tan pronto como fue posible se hicieron muchas críticas. No me gustó lo que hicieron, Y resulta que voy a hablar con el presidente de la institución, pero está en China", disparó Conte sobre Steven Zhang.



"No me gusta cuando se suben al carro. Eso tiene que ser tanto en las buenas como en las malas. Y no fue así en Inter. Los palos fueron siempre para los jugadores y el cuerpo técnico. Pararrayos puedo ser en el primer año, pero en el segundo no. Siempre pongo la cara ante todos, pero hasta cierto punto, porque tampoco soy estúpido", refrendó respecto de ese segundo puesto que los directivos interiistas también reflejaron como propio.