Falló como botinera: la hija del ídolo de Godoy Cruz que reventó las redes con un meme viral

Los fenómenos virales en las redes sociales, a veces, no tienen mucha explicación, pero esta vez se trató de una broma que hizo reír a más de uno y causó sensación en Twitter, sobre todo entre los futboleros, ya que se trató de la hija de un ídolo de Godoy Cruz, una frustrada cita con un futbolista y el paralelismo con la pareja que forman la mendocina Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez.

"Hace un tiempo un flaco me invitó a hacer algo y le dije que no porque tenía que rendir. Hoy cerró contrato en Italia", reza el tweet acompañado de un popular meme, en el que el personaje Dexter de Cartoon Network mira una foto pegada en la puerta de su locker y le dice "te he fallado".

Esta vez, la foto a la que Dexter le pide perdón es una imagen de Agustina Gandolfo junto al delantero del Inter, dando a entender que sintió que le falló porque podría haber seguido su camino, el de ser pareja de un futbolista que la rompe en Europa.

hace un tiempo un flaco me invitó a hacer algo y le dije q no porque tenía que rendir. Hoy cerró contrato en Italia. pic.twitter.com/6t24ZwTdWN — Julss (@julietaabaurre) August 28, 2020

La autora del tweet es Julieta Abaurre, también mendocina y modelo, pero no sólo eso, sino que es la hija de Alejandro Abaurre, el Cachorro, histórico goleador de Godoy Cruz Antonio Tomba y uno de los máximos ídolos de la institución.

¿Y el futbolista en cuestión? Juan Francisco Brunetta, quien la rompió en la última Superliga con la camiseta del Expreso y ayer cerró su incorporación al Hellas Verona. El tweet de Julieta superó los 40.000 "me gusta" y causó furor. "Se viralizó esta bolu*** y no sé por qué jajaja", comentó Julieta, quien afortunadamente aprobó la materia que estaba estudiando y por la cual "se perdió" la posibilidad de ser una nueva Agus Gandolfo.