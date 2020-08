Se filtró el burofax que Lionel Messi le envió al Barcelona, ¿qué dice?

El burofax enviado por Lionel Messi al Barcelona salió a la luz. Diferentes medios publicaron el documento que presentó el delantero rosarino al club donde ha pasado toda su trayectoria deportiva y que ahora desea abandonar. En el aviso, el futbolista pidió ampararse en el artículo 24 que le permite rescindir el vínculo unilateralmente al final de cada temporada.

"Por medio de la presente carta, yo Lionel Andrés Messi Cuccitini, con DNI XXXXX, solicito que se proceda a resolver el contrato de relación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándome en la cláusula número 24 que me permite disfrutar de esa facultad", expresa parte del escrito.

Y agrega: "Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar el perfil técnico y humano; pero motivos personales me xxxx esta difícil decisión que espero sea recibida por la dirección de la mejor manera".

El próximo lunes los jugadores del Barcelona deben presentarse en el club ara realizarse el testeo de coronavirus y así poder iniciar la pretemporada, de cara a la campaña 2020/21. Al parecer, el argentino tiene decidido no apersonarse ya que entiende que su ciclo ha finalizado.