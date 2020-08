"Acá hubo un gravísimo error": Guido Pella no da más de la bronca contra la ATP

El tenista argentino Guido Pella, a quien no le permitieron jugar el Masters 1000 de Cincinnati porque su preparador físico dio positivo de coronavirus, lleva varios días dando negativo en los test que le han ido haciendo mientras permanece aislado y expresó toda su bronca en las redes sociales.

Desde Nueva York, donde este año se realiza el torneo debido a la pandemia, el bahiense se expresó a través de las historias en su cuenta de Instagram, donde informó que hoy le llegó el resultado del quinto test que le han hecho desde que se conoció el positivo de Juan Manuel Galván, y en todos ha dado negativo.

"No tuvimos información del torneo ni de la ATP. Di mi quinto negativo de Covid-19, al igual que Hugo (Dellien) y José (Acasuso, su entrenador) y nadie nos dice nada. Y ayer a la tarde lo testearon nuevamente a mi preparador físico y, oh casualidad, dio negativo. Imagínense la sensación que tengo", empezó contando Pella, visiblemente ofuscado.

"No sé qué va a pasar ahora, quién se hará cargo y que solución nos darán desde el torneo. Juan (Galván) es negativo y al parecer nunca tuvo el virus", agregó Pella, quien por esa situación fue obligado a retirarse del certamen y a aislarse durante dos semanas.

Por otra parte, Pella se refirió a ciertas contradicciones en la comunicación desde el departamento de salud del certamen, el cual lo obliga a permanecer encerrado en su habitación hasta el 31 de agosto: "Hoy recibí un llamado del departamento de salud, diciendo que no voy a poder salir hasta el 31. Quiero creer que es un error y que lo dijo antes de saber el resultado negativo de mi último test. Pero cuando empecé a ver los mensajes que me habían mandado después de conocerse el resultado de Titán (Juan Galván) y la llamada de esta persona, claramente no coincidía una cosa con la otra".

"No sé qué va a pasar, pero acá hubo un gravísimo error de parte de alguien. Ojalá me puedan dar explicaciones pertinentes, porque lo que pasé esta semana fue muy difícil", cerró Pella, quien ante la imposibilidad de jugar perdió una buena fuente de ingresos.