La declaración de Goretzka sobre Messi causa mucho revuelo en Barcelona

DEPORTES

El futbolista alemán Leon Goretzka, mediocampista del Bayern Múnich que goleó ayer al Barcelona por 8-2 en la Champions League, aseguró que "disfrutó" de ver derrotado y cabizbajo al astro argentino Lionel Messi, capitán del equipo español y considerado el mejor jugador del mundo.



"Por edad, Messi podría ser un ídolo para vos ¿te dolió verlo así?", le preguntaron a Goretzka en la zona mixta, tras la histórica paliza al Barcelona por los cuartos de final de la Champions en Lisboa. "No, no me dolió. En realidad lo disfruté", fue la respuesta del alemán sobre el rosarino, según publicaron hoy Sky Sports y el periódico español Marca.





Goretzka agregó que les "tomará un par de días procesar este resultado. Hoy tenemos que estar muy felices. Después de despertarnos y contestar los mensajes en el teléfono, tenemos que concentrarnos en el próximo partido".



Bayern Múnich, tras los inolvidables ocho goles al equipo catalán, espera a su rival de semifinales, que saldrá del encuentro que esta tarde jugarán Manchester City y Lyon, en Lisboa, sede única de la definición de la máxima competición europea a nivel clubes.