Las fuertes declaraciones de Pochettino que lo alejan del Barcelona

DEPORTES

Mauricio Pochettino suena ahora como entrenador del Barcelona, una decisión que a buen seguro crearía controversia entre los aficionados del conjunto azulgrana y puede que entre algunos jugadores de la plantilla por su sentimiento perico y por todas las veces que ha renegado del Barça durante los últimos años. Y es que hasta por lo menos en cuatro ocasiones, Pochettino ha asegurado que jamás entrenaría al Barça porque, entre otras muchas cosas, dice no sentirse "identificado con sus valores", explica el sitio Marca.

TEMPORADA 2016-2017: "SOY HONESTO Y HABLO CON EL CORAZÓN: NUNCA LES ENTRENARÍA"

La primera vez que fue preguntado sobre la posibilidad de entrenar al Barça fue en 2017 y Pochettino dejó lugar a dudas: "Sería imposible, porque mis lazos emocionales están creados en Barcelona con el Espanyol. Si Messi hubiera llegado al Espanyol, sus lazos estarían con el Espanyol y seguro que ahora estaría ahí o quizás en otro equipo. Hay valores en la vida que no se pueden cambiar. La evolución existe claro, pero yo no puedo cambiar ese sentimiento y mi relación emocional con el Espanyol es tan grande por el tiempo que pasé allí y por la magnitud del impacto que creó en mi persona. Lógicamente cuando uno se siente identificado así con el Espanyol, no pasa nada por decir que no entrenaría al Barça. Soy honesto y digo lo que siento, hablando en el corazón. Tampoco sé si ellos me querrían algún día".

DICIEMBRE DE 2017: "NO ME IDENTIFICO CON LOS VALORES DEL BARÇA"

Ese mismo año, en diciembre, en El Chiringuito, insistía en el mismo mensaje: "A nivel familiar y personal, lo que soy, lo soy gracias al Espanyol. Es más que un club, porque es más que un club de fútbol. No me identifico con los valores del Barcelona, soy una persona abierta que llegué de Argentina, soy argentino y tengo pasaporte español. Me siento muy bien en Cataluña y en Barcelona, que ya es mi ciudad. Pero he crecido con unos valores totalmente diferentes".

En esa misma entrevista, preguntado por Messi o Cristiano, no se mojaba, aunque echaba más flores al luso: "Ficharía a cualquiera de los dos. Si hay una cosa a destacar de Cristiano es su capacidad de querer mejorar cada día y debería ser un ejemplo para todos los futbolistas".

ENERO DE 2018: "ANTES VE VOY A UNA GRANJA QUE A ENTRENAR AL BARÇA"

Pero la gran frase, la que todo el mundo le recuerda, la de la granja, la dijo en enero de 2018: "Nunca voy a ser entrenador del Barcelona o del Arsenal porque estoy muy ligado al Espanyol y al Tottenham. Yo he crecido en Newell's Old Boys y nunca entrenaré a Rosario Central. Prefiero trabajar en mi granja de Argentina antes que ir a entrenar a ciertos clubes".

JUNIO DE 2018: "SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE ENTRENAR AL MADRID, ¿POR QUÉ NO? LES SIGO DESDE CHIQUITITO"

Otra más, en este caso, un guiño al Real Madrid, club al que estuvo a punto de ir tras la salida de Zidane. "¿Si me veo en el banquillo del Bernabéu? Algún día, como a cualquier otro equipo, por supuesto, o a la selección de mi país. Son equipos que seguí desde chiquito. En tu cabeza, lógicamente, en un futuro. Como cualquier persona que siente pasión por este deporte. No quiero crear ninguna polémica. También me gustaría dirigir a Argentina, Newell's, volver al Espanyol, al Madrid... si algún día si se da la posibilidad, ¿por qué no?".

AGOSTO DE 2020: "AHORA NO DIRÍA ESO, PORQUE NO SE SABE QUÉ PASARÁ"

Ahora que su nombre suena con fuerza para el Barça recula, aunque no se sabe si será demasiado tarde a ojos de la afición azulgrana. Así explicaba en El País aquellas declaraciones sobre la granja: "Hay que explicarlo bien. Estuve en Barcelona ese año y me encontré con Bartomeu en un bar. Nos saludamos porque llevábamos los hijos al mismo colegio y estuvimos cinco minutos de cháchara. Eso generó un rumor que hizo saltar alarmas porque había más equipos que nos querían, y cuando me preguntaron quise zanjarlo de forma drástica; no quise faltar al respeto al Barcelona. Se pueden decir las cosas de forma diferente. El Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa. Quizá ahora no lo haría porque en la vida nunca se sabe qué pasará"