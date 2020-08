Polémica en la NBA: ¿Por qué Popovich no se arrodilló durante el himno?

Gregg Popovich, entrenador de los Spurs, y Becky Hammon, su entrenadora ayudante, optaron por no arrodillarse durante la interpretación del himno de Estados Unidos previo a la disputa de su partido ante los Kings. Ambos lucieron camisetas con el lema 'Black lives matter'.

El veterano entrenador de la franquicia de San Antonio, que también es el seleccionador de Estados Unidos, se ha pronunciado numerosas veces en contra de la desigualdad, el racismo y las injusticias sociales con lo que no es sospechoso de no apoyar la causa. Explicó que prefería guardar para sí mismo la razón por la que no se arrodilló. "Todo el mundo tiene que tomar una decisión personal. La Liga ha sido excelente al respecto. Todos tienen la libertad de reaccionar de la forma que quieran. Por cualquier razón que tenga, reaccioné de la manera que quería", dijo el técnico, que se graduó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

DeMar De Rozan, la estrella de los Spurs, defendió la libertad de sus dos entrenadores sin entrar a cuestionar su decisión. "Con Pop y Becky no tengo dudas. Han mostrado su lado genuino y positivo. Sabes que Pop suele hablar. Y Becky ha estado en la primera línea, luchando por la igualdad desde que la sigo cuando jugaba en la WNBA. Todos tienen su propio derecho de hacer una declaración y no se puede arremeter contra nadie por no hacer lo que hace otro grupo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que hicieron", explicó el jugador, que 27 puntos y 10 asistencias en el triunfo sobre los Kings por 129-120.

Antes del partido, Popovich dijo que dependía de cada jugador y entrenador hacer lo que quisieran hacer durante el himno. El técnico, uno de los azotes del presidente Donald Trump en la NBA, se ha pronunciado innumerables veces contra el racismo y el maltrato a los negros en Estados Unidos. "Teniendo en cuenta lo que está sucediendo en nuestro país con la raza, siempre ha sido nuestro pecado nacional y siempre ha sido algo que nunca se ha enfrentado tan bien como debería. Es lógico mantener este impulso porque es una vergüenza nacional. Nos impide ser el país que deberíamos ser. Y nada podría ser más conmovedor que tener a todos los equipos aquí comprometidos a hacer declaraciones y dejar que se sepa que esto tiene que cambiar y no solo un poco", aseguró antes del encuentro.