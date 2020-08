El novedoso colchón "anti coronavirus" que compró Lionel Messi

La empresa española de colchones Tec Moon creó un sistema denominado 'Viruclean', que neutraliza el coronavirus en un 99,84%. Es mediante unas nanopartículas aplicadas a su tejido que consigue eliminar al virus en un máximo de cuatro horas y por ello, quienes pueden han invertido 1000 euros en su compra, entre ellos Leo Messi, según la prensa española.

El diario 'AS' informa que el capitán del Barcelona, incluso, se lo ha instalado en todas las habitaciones de su casa, y que el Kun Agüero y Saúl, del Atlético de Madrid, también los tendrían. "Antes, después de cada partido, me dormía a las cinco o las seis de la mañana y, desde que tengo el colchón, no me duermo en media hora", contò el volante del equipo "Colchonero".

El descanso es una rutina determinante para el futbolista de alto rendimiento, y por eso esta casa de colchones ideó uno especial para ellos. Pero redobló la apuesta luego de la irrupción del coronavirus y creó uno que elimina el virus y por ende, garantiza que donde duerme Leo junto a su esposa, Antonella, no haya virus alguno.