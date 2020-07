De Europa vinieron a buscar a Brunetta: ¿Cuál fue la respuesta de Godoy Cruz?

Godoy Cruz rechazó hoy la oferta mejorada del club Genk, de Bélgica, por el enganche Juan Brunetta, de cinco millones de euros, la mitad de lo que pretende el "Tomba".



Genk ofreció un millón más de euros que en la primera oferta, pero fue rechazada Godoy Cruz, que pretende 10 millones de esa moneda por el 80 por ciento del pase del cordobés, informaron fuentes del club mendocino.





Brunetta manifestó hace unas horas su deseo de emigrar: "En estos días hablaré con los dirigentes y esperemos que pueda hacerse, es mi sueño saltar a Europa", había dicho al programa 'El Show de la Oral', de radio Rivadavia.



"Hace poco llegó una oferta de afuera, el club la rechazó y decidimos dejarla pasar por respeto, pero ahora me gustaría, me entusiasma mucho", explicó el cordobés de 23 años, que jugó con la selección argentina en el Preolímpico de Colombia, entre enero y febrero pasado.



Pero además, Genoa, de Italia, podría mejorar la oferta de Genk para quedarse con Brunetta, por quien también se interesaron Boca Juniors y River Plate.



"Hubo conversaciones de Boca y River con Godoy Cruz, pero no pasaron de ahí", aclaró el talentoso mediocampista.



Godoy Cruz pagó el año pasado dos millones de dólares por el 100 por ciento del pase de Brunetta, la compra más cara en la historia del club, de los cuales un millón fue para Belgrano de Córdoba.