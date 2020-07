Brunetta, la joya de Godoy Cruz: "Me gustaría mucho jugar en Europa"

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, debido a la Pandemia del COVID-19, tiene sin actividad a la Liga Profesional, pero los protagonistas siguen con presencia en las redes. En esta oportunidad, Juan Brunetta, jugador de Godoy Cruz, se sumó a las charlas online con la LPF, a través de Instagram.

El futbolista del Tomba comenzó contando cómo hizo para entrenarse durante las últimas semanas y cómo el grupo recibió al nuevo entrenador, Diego Martínez: "Fue medio raro porque cambió el director técnico en el medio de la cuarentena y eso nos generó algo de ansiedad por conocerlo. Con los compañeros hablamos bastante, tenemos un grupo y todos estamos entrenando como podemos en nuestras casas". Además, agregó: "La presentación fue distinta obviamente, pero al menos tuvimos la chance de hablar un poco de fútbol con Diego (Martínez) y empezar a conocer su idea".





En la temporada 2019-20, Godoy Cruz terminó último en la tabla de posiciones, con 18 puntos. Sobre ello, el futbolista expresó: "Sabemos que no fue un buen semestre, así que por eso queremos volver a trabajar todos juntos para volver a tener buenas actuaciones". A pesar de los resultados finales, Brunetta fue la gran figura del Tomba y supo desempeñarse en todo el frente de ataque. Sin embargo, tiene una posición preferida: "Si me das a elegir prefiero jugar de media punta o de segundo delantero. Cardona y Alexis Mac Allister cuando estaban, y Quintero de River, son los jugadores que me gusta mirar mucho del fútbol local".

A principios de este año, el delantero del Tomba fue convocado por Fernando Batista para disputar el Preolímpico de Colombia 2020, que terminó con el seleccionado argentino Sub 23 gritando campeón: "Fue una oportunidad única que me cayó un poco de sorpresa porque pude ir después de la lesión de un compañero (Fernando Valenzuela). Cumplí el sueño de vestir la camiseta de la Selección Argentina", admitió.

En el cierre de la charla con la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, Brunetta habló sobre su futuro: "Obviamente me gustaría mucho jugar en Europa. Cuando estaba en Arsenal tuve la chance de irme, pero decidí quedarme en el fútbol argentino para seguir aprendiendo; hoy estoy en Godoy Cruz y quiero aprovecharlo todo lo que pueda".