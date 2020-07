Valtteri Bottas se quedó con la pole position en Austria

uD83DuDE80uD83DuDE80uD83DuDE80 @ValtteriBottas takes the first pole of 2020! uD83DuDC4F



Mercedes team mate @LewisHamilton finishes P2 with @Max33Verstappen in third#AustrianGP uD83CuDDE6uD83CuDDF9 #F1 pic.twitter.com/TXWApvEqR5