Ariel Ortega, su adicción al alcohol y una lapidaria crítica al Cholo Simeone

Ariel Ortega es uno de los ídolos que traspasan todo tipo de fronteras. Su identificación con River es eterna pero hasta los hinchas de Boca lo respetan por su enorme trayectoria en Núñez como en la Selección Argentina. La vida del Burrito no fue sencilla y más allá de los campeonatos conseguidos, hubo otros episodios que lo marcaron.

Uno de ellos es su adicción al alcohol que lo perjudicó tanto personal como profesionalmente. El hoy exfutbolista de 46 años, habló por primera vez de aquel problema y no dudó en contar lo que sentía. "No le encuentro una explicación. Estaba peleado con la vida, con mis compañeros, con los periodistas", señaló en una charla con el relator riverplatense Atilio Costa Febre.

Y continuó su duro relato: "Hacía todo para ponerme a todos en contra, y esas son las cosas que más me duelen. Por suerte lo pude superar, puse muchas ganas, mis hijos empezaron a crecer y puedo disfrutar la vida. Me he mandado mis cagadas, en su momento me dolían, pero no las podía manejar. Hoy al recordar creo que la podría haber pasado mejor futbolísticamente".

Además, en misma charla, recordó los tensos cruces que tuvo con Diego Simeone cuando coincidieron en el club de Núñez y no se guardó nada: "Hay gente que se cree más importante que el club y que el fútbol. Cada uno tiene su forma de ser. No discuto su forma de trabajar, pero hay otras cosas que yo priorizo. River es más importante que todos los que pasamos".

Ortega recordó lo sucedido sobre el cierre del Clausura 2008, en el que fue figura y River salió campeón: Simeone lo dejó al margen de la última fecha contra Banfield, a la que el equipo ya llegaba consagrado. "Fue como una traición. Me dolió en ese momento, pero yo fui a la habitación de él y le dije todo lo que tenía que decir".

"A él y a Vivas. Los re puteé a él y a Nelson. Ya habíamos salido campeones y tranquilamente podría haber ido a jugar dos minutos ese partido. Entrar, salir y chau, me voy de River y se terminó", cerró. Por su enfrentamiento con el "Cholo", Ortega pasó a préstamo a la Lepra donde jugó por seis meses en la B Nacional.