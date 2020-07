Se confirmó el futuro de un jugador que estuvo cerca de volver a Boca

View this post on Instagram

Luego de tantas idas y vueltas, quiero agradecer infinitamente a mis companu0303eros por el apoyo constante y el carinu0303o que me han brindado en estos uu0301ltimos y complicados diu0301as, a todos los funcionarios del club que me han brindado su carinu0303o, siempre voy a estar agradecido! A la aficiou0301n, gracias! No tengo palabras de agradecimiento por el apoyo y todos los mensajes que me han enviado con tanto carinu0303o, Muchas graciasud83dudc99 Ahora si, todos juntos hasta el finalud83dudcaaud83cudffcud83dudc99 A pesar de estar ya un tiempo fuera de @bocajrsoficial agradecer a la gente que me brinda su carinu0303o! Siempre los recuerdo de la mejor maneraud83dudc9bud83dudc99